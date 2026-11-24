Auf der Umsatzseite hat AirAsia X Bhd Registered im vergangenen Quartal 4,66 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 480,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AirAsia X Bhd Registered 803,5 Millionen MYR umsetzen können.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 MYR je Aktie erwirtschaftet worden.

AirAsia X Bhd Registered hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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