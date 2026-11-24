AirAsia X Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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AirAsia X Bhd Registered hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 MYR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat AirAsia X Bhd Registered im vergangenen Quartal 4,66 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 480,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AirAsia X Bhd Registered 803,5 Millionen MYR umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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