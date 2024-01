Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb fällt am Vormittag

Airbnb im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 135,60 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 01:56 Uhr um 0,4 Prozent auf 135,60 USD nach. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 135,43 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 136,71 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.076.112 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2022 bei 82,29 USD. Mit Abgaben von 39,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.11.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 6,63 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent auf 3.397,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell