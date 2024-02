Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 145,89 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 145,89 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 146,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,54 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 418.474 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,21 Prozent. Am 16.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 103,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 40,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 3.397,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 2.884,41 USD umsetzen können.

Am 13.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

