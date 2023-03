Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 115,70 EUR

Die Airbnb-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:57 Uhr um 0,5 Prozent auf 116,40 EUR nach. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 115,86 EUR. Bei 115,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 522 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (77,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 50,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 14.02.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,08 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.902,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.532,20 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,52 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

