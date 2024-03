Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 159,68 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 159,68 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 159,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 776.361 Airbnb-Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 160,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2023 Kursverluste bis auf 103,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,15 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.02.2024 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.218,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.902,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,32 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

