Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagvormittag fester

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 145,66 EUR.

Um 09:08 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 145,66 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 146,48 EUR. Bei 145,22 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,20 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,06 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2023 Kursverluste bis auf 95,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 52,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.218,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.902,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,32 USD je Airbnb-Aktie.

