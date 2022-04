Airbnb Aktie News: Airbnb am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Airbnb 159,00 EUR

1,83% Charts

News

Analysen

Das Papier von Airbnb konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 159,52 EUR. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 159,52 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 837 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,34 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 17,44 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 106,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2021). Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 33,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb gewährte am 15.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -11,24 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 859,26 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2022-Bilanz auf den 12.05.2022.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,01 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie im Plus: Mieter muss nach unerlaubter Untervermietung über Airbnb 221.000 Euro zahlen

Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co.: Welche Aktien sich 2022 lohnen könnten - auch Börsenneulinge empfohlen

Google und Microsoft stoppen Geschäft in Russland - Intel setzt Lieferungen aus - Aktien uneinheitlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbnb

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com