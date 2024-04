Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 165,21 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 165,21 USD. Bei 166,59 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 166,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 120.285 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 170,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Mit einem Zuwachs von 2,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2023 bei 103,70 USD. Abschläge von 37,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Airbnb veröffentlichte am 13.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.218,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 1.902,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Airbnb-Aktie.

