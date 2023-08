Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 137,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbnb-Aktie musste um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 137,06 EUR. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 136,10 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,22 EUR. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 1.470 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,02 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 2,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,20 EUR am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.05.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,48 Prozent auf 1.818,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.508,94 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,58 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie verliert: Hamburger Finanzbehörde fragt Umsätze von Airbnb-Nutzern ab

Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs