Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb schiebt sich am Freitagmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 132,25 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 12:00 Uhr 0,5 Prozent. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.641 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 17,16 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,06 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.484,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.104,11 USD umgesetzt.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,17 USD fest.

