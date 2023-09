Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Airbnb im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 133,87 USD zu.

Die Airbnb-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 133,87 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 134,49 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 133,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 791.715 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,75 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 63,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 2.484,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.104,11 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,17 USD je Aktie belaufen.

