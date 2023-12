Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 128,57 USD.

Das Papier von Airbnb konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 128,57 USD. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 128,62 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,50 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 633.710 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Bei einem Wert von 81,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.11.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.397,00 USD umgesetzt, gegenüber 2.884,41 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 7,88 USD im Jahr 2023 aus.

