Airbnb Aktie News: Airbnb gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 81,90 EUR nach oben. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,22 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 2.038 Stück.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 168,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Bei 77,50 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 5,68 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 01.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.884,41 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,43 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,58 USD fest.

