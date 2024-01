Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteidigt Stellung am Mittag

Kurs der Airbnb

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Airbnb. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 136,20 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr bei 136,20 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 149 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 13,77 Prozent Luft nach oben. Bei 84,30 USD fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 61,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 13.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2023 aus.

