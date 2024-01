Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagvormittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 123,28 EUR abwärts.

Die Airbnb-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:11 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 123,28 EUR. Bei 122,50 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 122,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 524 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,69 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 54,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.397,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,11 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

