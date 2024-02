Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagmittag im Minusbereich

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 145,11 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 0,9 Prozent auf 145,11 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.409 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,78 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2023 (103,55 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbnb veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.397,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 8,21 USD je Aktie aus.

