Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 144,19 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 144,19 USD. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 141,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 144,03 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 629.958 Stück.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2023 bei 103,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 39,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.397,00 USD im Vergleich zu 2.884,41 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

