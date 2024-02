Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbnb. Mit einem Kurs von 134,82 EUR zeigte sich die Airbnb-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:14 Uhr die Airbnb-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 134,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 134,82 EUR. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 133,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,94 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 122 Airbnb-Aktien.

Am 29.01.2024 markierte das Papier bei 141,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,67 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,16 Prozent.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 3.397,00 USD gegenüber 2.884,41 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Airbnb-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 8,21 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

