Airbnb Aktie News: Airbnb präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Um 03:46 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 114,00 EUR. Bei 114,00 EUR erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 796 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 29,85 Prozent wieder erreichen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 47,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 14.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,08 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.902,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.532,20 USD in den Büchern gestanden.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

