Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 159,54 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 159,54 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 158,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 123.351 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 6,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,70 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,00 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.218,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.902,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,34 USD im Jahr 2024 aus.

