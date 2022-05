Airbnb Aktie News: Airbnb am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 145,74 EUR

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 145,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 144,86 EUR. Mit einem Wert von 147,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 889 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 187,34 EUR. 22,10 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2021 bei 106,54 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 15.02.2022. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -11,24 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,31 Prozent auf 1.532,20 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 859,26 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 03.05.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 11.05.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com