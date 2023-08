Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 145,78 USD abwärts.

Um 12:02 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,1 Prozent auf 145,78 USD ab. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 3.542 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,29 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 81,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 43,81 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 09.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,48 Prozent auf 1.818,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.508,94 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie verliert: Hamburger Finanzbehörde fragt Umsätze von Airbnb-Nutzern ab

Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs