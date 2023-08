Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 146,53 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 146,53 USD ab. Bei 144,61 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 146,45 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.031.767 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 5,43 Prozent niedriger. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 81,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,09 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.818,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.508,94 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 03.08.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,59 USD je Airbnb-Aktie.

