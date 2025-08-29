Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb fällt am Nachmittag
Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 129,21 USD ab.
Das Papier von Airbnb befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 129,21 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 127,99 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 128,42 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 138.180 Airbnb-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 163,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 26,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (99,89 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 22,69 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mrd. USD – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Airbnb-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,22 USD fest.
Redaktion finanzen.net
