Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 127,15 USD ab.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,6 Prozent auf 127,15 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 126,47 USD. Bei 128,42 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 657.081 Aktien.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 22,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 21,44 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

