Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 137,45 USD.

Um 11:56 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 137,45 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.709 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 12,73 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (81,92 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 40,40 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2.484,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2.104,11 USD umgesetzt.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

