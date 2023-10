Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 136,96 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 136,96 USD ab. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 135,36 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 498.188 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,95 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,14 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 81,92 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 40,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 2.484,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 2.104,11 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,91 USD fest.

