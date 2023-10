Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Montagvormittag an Boden

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 129,76 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 131,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 131,40 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 140 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,64 EUR an. 9,16 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,92 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 40,72 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 2.484,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 2.104,11 USD umsetzen können.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb dennoch deutlich fester: New York will Beschränkungen für Kurzzeitvermieter wie Airbnb durchsetzen

Indexanpassungen: Airbnb und Blackstone werden in S&P-500 aufgenommen

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert