Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 117,00 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 117,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 63.286 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 154,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. 32,44 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Abschläge von 29,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.484,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.104,11 USD in den Büchern gestanden.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

