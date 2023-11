Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 118,12 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 118,12 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 114,10 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,53 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.576.971 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 44,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.484,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,94 USD je Airbnb-Aktie.

