Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 116,83 USD.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 116,83 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 798 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 32,63 Prozent zulegen. Bei 81,92 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 42,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.484,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.104,11 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

