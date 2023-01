Airbnb Aktie News: Anleger schicken Airbnb am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Airbnb 81,47 EUR

Die Airbnb-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 81,76 EUR. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 81,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13 Airbnb-Aktien.

Bei 168,62 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Bei 77,50 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 01.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.884,41 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.237,43 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,58 USD je Aktie.

