Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Airbnb

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 133,80 USD.

Das Papier von Airbnb befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 133,80 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 342 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,30 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 58,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.397,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.884,41 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 8,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

