Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 132,43 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 132,43 USD. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 130,82 USD. Bei 132,43 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 523.523 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,01 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,30 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 36,34 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 01.11.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 6,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 3.397,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2.884,41 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester

S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell