Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte im BX World-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 113,56 CHF.

Die Airbnb-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im BX World-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 113,56 CHF abwärts. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,56 CHF nach. Mit einem Wert von 113,56 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. 18,17 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,92 CHF ab. Abschläge von 16,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.11.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.884,41 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 8,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

