Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 127,80 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 127,80 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 127,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.290 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 110,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 07.11.2024. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,83 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,73 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte Airbnb die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 3,98 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

NYSE-Handel S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot