Airbnb Aktie News: Airbnb präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 123,46 USD zu. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,04 USD an. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,18 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 780.289 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,07 Prozent. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 14.02.2023. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.902,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.532,20 USD in den Büchern standen.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,53 USD je Airbnb-Aktie.

