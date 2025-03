Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 144,08 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 144,08 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 144,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 140,34 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.819 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 170,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 15,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 110,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 30,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 13.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb -0,55 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 2,48 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,22 Mrd. USD umgesetzt.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,36 USD fest.

