Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag im Ausverkauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,0 Prozent auf 114,24 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 114,24 USD. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 113,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 303.338 Airbnb-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2024 auf bis zu 166,72 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,94 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 110,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Airbnb ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,48 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Airbnb am 07.05.2025 präsentieren.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

