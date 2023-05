Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Airbnb 109,98 EUR

Die Airbnb-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 109,72 EUR. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,12 EUR aus. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 108,12 EUR. Bei 110,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 529 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 150,00 EUR. 26,85 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,20 EUR am 28.12.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 42,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 14.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.902,00 USD im Vergleich zu 1.532,20 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Airbnb.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

