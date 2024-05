Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 165,05 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 165,05 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 165,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 161,93 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 279.105 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 170,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 37,17 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 13.02.2024 vor. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,22 Mrd. USD – ein Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,36 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

