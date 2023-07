Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich Airbnb

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,0 Prozent auf 132,01 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,0 Prozent auf 132,01 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,38 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.314.156 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,63 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. 9,56 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 81,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 37,95 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 09.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.818,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.508,94 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

