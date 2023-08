Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Vormittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbnb. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 132,40 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Airbnb-Aktie um 09:15 Uhr im Tradegate-Handel bei 132,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 133,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 132,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,12 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 472 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 140,02 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 77,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 09.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.818,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.508,94 USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 3,59 USD im Jahr 2023 aus.

