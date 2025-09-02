DAX23.569 +0,4%ESt505.322 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.178 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.565 +0,9%
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Mittwochnachmittag ins Minus

03.09.25 16:10 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 126,70 USD.

Die Airbnb-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 126,70 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 126,67 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,42 USD. Zuletzt wechselten 110.980 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,16 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,66 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

