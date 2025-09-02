DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.053 -0,5%Nas21.395 +0,5%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.567 +0,9%
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochabend im Minusbereich

03.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 124,94 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 124,94 USD. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 124,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 127,42 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 944.721 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 23,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,05 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 06.08.2025 vor. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 3,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

