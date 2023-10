Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 130,97 USD ab.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 4,1 Prozent auf 130,97 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 130,82 USD. Bei 132,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 1.874.793 Stück.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD. Gewinne von 18,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Mit einem Kursverlust von 37,45 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 03.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.484,00 USD – ein Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.104,11 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

