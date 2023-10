Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Vormittag nach

Airbnb im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 135,00 USD ab.

Die Airbnb-Aktie stand in der London-Sitzung um 08:45 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 135,00 USD. Bei 135,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.110 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.484,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.104,11 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,91 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb dennoch deutlich fester: New York will Beschränkungen für Kurzzeitvermieter wie Airbnb durchsetzen

Indexanpassungen: Airbnb und Blackstone werden in S&P-500 aufgenommen

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert