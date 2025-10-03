Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Airbnb im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbnb-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 121,38 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Airbnb-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 121,38 USD. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 122,25 USD. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 121,03 USD ein. Bei 121,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 78.186 Stück.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 35,05 Prozent zulegen. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,70 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie eingenommen. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 29.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,23 USD fest.

