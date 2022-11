Airbnb Aktie News: Airbnb am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 96,95 EUR

-0,87% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 3,0 Prozent auf 97,10 EUR. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,77 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.398 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 187,34 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 48,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,50 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 01.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.884,41 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 116,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.335,20 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Airbnb am 23.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,56 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie an der NASDAQ fällt dennoch: Airbnb macht mehr Gewinn

Ausblick: Airbnb zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Airbnb-Aktie unter Druck: Airbnb passt Regelungen zu Registriernummern bei Untervermietung in Berlin an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com