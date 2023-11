Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag auf Höhenflug

So entwickelt sich Airbnb

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,6 Prozent auf 121,93 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 5,6 Prozent auf 121,93 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,35 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,98 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.742.749 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 21,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.11.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.397,00 USD umgesetzt, gegenüber 2.884,41 USD im Vorjahreszeitraum.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 6,93 USD im Jahr 2023 aus.

